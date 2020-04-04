ممثلة تركية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت ممثلة في تركيا عن إصابتها المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد حالة اشتباه لممثل معروف في الوسط الفني التركي.

الفنانة جانسن تشيكيلي، قالت عبر حسابها على “انستجرام” إنها مصابة بفيروس كورونا ، ودعت جمهورها إلى التزام المنزل لتجنب الإصابة.

جانسن تشيكيلي، قالت: “كنت أظن أنني أصبت بالتهاب الشعب الهوائية والحساسية منذ 20 يومًا، لكن خضعت لفحص كورونا الأسبوع الماضي وظهرت النتيجة إيجابية” وفق موقع (تركيا الآن).

وشاركنت الفنانة التركية جانسن تشيكيلي، في أعمال درامية معروفة، من بينها مسلسل “الطائر المبكر” ومسلسل “الطفل”.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الأسبوع الماضي الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، الذي اشتهر في الشرق الأوسط بشخصية مهند في مسلسل نور، خضوعه لفحص كورونا.

وعبر تويتر نشر تاتليتوغ تغريدة ذكر خلالها أن الفحوصات التي خضع لها بالمستشفى بسبب معاناته من حرارة مرتفعة وسعال حاد، كشفت عن إصابته بالتهاب رئوي على مساحة صغيرة من الرئة، مشيرا إلى أن نتائج فحص كورونا الذي خضع له جاءت سلبية.

وأضاف تاتليتوغ أنه سيواصل العلاج والمتابعة الطبية داخل منزله.

وكان وزير الصحة في تركيا فخر الدين كوجا، أعلن الجمعة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 20921 والوفيات إلى 425، في إنفجار كبير بالأرقام.

الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن أمس قرارين في إطار مواجهة فيروس كورنا، الأول تطبيق حظر تجوال شامل على كل من هم دون سن 20 عامًا، مع استمرار تطبيق الحظر على من هم أكبر من 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أصدر أردوغان قرارًا بمنع الدخول والخروج من 31 مدينة كبرى من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

حزمة القرارات الجديدة تشمل أيضًا إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية “الكمامات” في المواصلات والأماكن العامة إجباريًا، والابتعاد 3 خطوات عن الآخرين، مؤكدًا تطبيق عقوبات قضائية وإدارية على المخالفين للقرار.

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