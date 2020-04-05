‎رئيس وزراء اليونان يدعو لتقييد دعم تركيا المالي بشأن اللاجئين

أثينا (زمان التركية) – أرسل رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس خطابًا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عرض فيه عقد اتفاقية جديدة مع تركيا بشأن اللاجئين.

كرياكوس ميتسوتاكيس أوضح في خطابه أن اتفاقية اللاجئين الجديدة المقترح توقيعها بين أنقرة والاتحاد الأوروبي ستحدد دور تركيا في منع تدفق المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيضم آلية تمويل جديدة بين تركيا والاتحاد.

ميتسوتاكيس أوضح في خطابه أن تركيا لديها القدرة الكافية للسيطرة الكاملة على تدفق اللاجئين، لافتًا إلى أن أنقرة تستغل اللاجئين للضغط على الاتحاد الأوروبي.

وأكد على ضرورة أن يكون الاتفاق الجديد قائمًا على ربط الدعم الذي تحصل عليه تركيا بأعداد اللاجئين المتدفقين على الأراضي الأوروبية، قائلًا: “يجب أن يكون الاتفاق قائمًا على مبدأ لاجئين أقل يقابله تمويل أكبر، ولاجئون أكثر يقابلة تمويل أقل”.

وزارة الخارجية التركية ردت على خطاب كرياكوس ميتسوتاكيس، في بيان رسمي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أكصور، قائلًا: “لا يزال العالم يتذكر المعاملة المخجلة وغير الإنسانية التي تعرض لها اللاجئون على المعابر الحدودية اليونانية، أمام العالم أجمع، وبالرغم من ذلك فإن عرض تلك الدولة ربط الدعم المادي بعدد اللاجئين الآن، هو فكر غير أخلاقي تمامًا. أما تركيا فقد أنفقت حتى الآن نحو 40 مليار دولار أمريكي من أجل نحو 4 ملايين لاجئ تستضيفهم لأسباب إنسانية تمامًا”.

وتعرضت تركيا لانتقادات واسعة بعد أن فتحت الحدود مع اليونان الشهر الماضي ودفعت اللاجئين إلى عبور الحدود من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي للقبول بدفع التمويل الذي تطلبه أنقرة لتنفيذ مشاريعها في شمال سوريا.

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