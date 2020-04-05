23 ألف إصابة بفيروس كورونا في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 3013 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حتى مساء أمس السبت، و76 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 23 ألفًا و934 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة بلغ 501 حالة حتى الآن.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن الجهات الصحية المختلفة في عموم البلاد أجرت 19 ألفًا و664 تحليلًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات الإيجابية سجلت 3013 حالة.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغت 161 ألفًا و380 تحليلًا، مشيرًا إلى أن 1311 مصابًا يتلقون العلاج داخل العناية المركزة، بينما وصل عدد المرضى المتعافين إلى 786 مريض.

وحتى مساء الجمعة كان عدد الإصابات بفيروس كورونا 20921 والوفيات 425.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن الجمعة قرارين في إطار مواجهة فيروس كورنا، الأول تطبيق حظر تجوال شامل على كل من هم دون سن 20 عامًا، مع استمرار تطبيق الحظر على من هم أكبر من 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أصدر أردوغان قرارًا بمنع الدخول والخروج من 31 مدينة كبرى من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

حزمة القرارات الجديدة تشمل أيضًا إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية “الكمامات” في المواصلات والأماكن العامة إجباريًا، والابتعاد 3 خطوات عن الآخرين، مؤكدًا تطبيق عقوبات قضائية وإدارية على المخالفين للقرار.