تركيا تسجل أكبر حصيلة لإصابات كورونا.. و574 حالة وفاة

أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا مساء الأحد، في أعلى حصيلة يومية.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع بذلك إلى 27 ألفًا و69 مصابًا، وسجل عدد إجمالي الوفيات 574 حالة وفاة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1024 حالة حتى الآن.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن التحاليل أسفرت عن اكتشاف 3 آلاف و135 حالة إصابة إيجابية، بالإضافة إلى تسجيل 73 حالة وفاة.

وتطالب أصوات، بفرض حظر تجوال كلي في عموم تركيا، وتخلي الرئيس أردوغان عن رغبته في استمرار النشاط الصناعي لمنع وقوع الكارثة.