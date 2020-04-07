بعد تسجيل 30 ألف إصابة.. تركيا تحول مطارين إلى مستشفيين ميدانيين

إسطنبول (زمان التركية) – مع تخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا حاجز 30 ألف حالة إصابة، أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، تحويل مطار أتاتورك الدولي والمطار الواقع منطقة صانجاك تابه بإسطنبول، إلى مستشفى ميداني لاستقبالات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرا إلى أنه سيتم بناء مستشفى مكونة من 1000 غرفة في مطار أتاتورك خلال 45 يومًا فقط.

في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين، كشف أردوغان عن العديد من التدابير الاحترازية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تحويل المطارين إلى مستشفى ميداني لاستقبال حالات المصابين بفيروس كورونا، وكذلك حظر بيع الكمامات وتوزيعها مجانًا على المواطنين.

وفي إسطنبول التي ستشهد أنشاء المستشفيين، يطالب عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو منذ أسابيع بإغلاق شامل للمدينة، التي تعد الأكبر في البلاد بحوالي 20 في المائة من سكانها، وشهدت ما يقدر بنحو 60 في المائة من حالات الإصابة بالفيروس الفتاك.

وأوضح أردوغان أن الدولة التركية تمتلك مخزونا من الأقنعة الطبية “كمامات” تكفي لجميع المواطنين، معلنًا حظر بيع الكمامات مقابل المال، وتوزيعها على المواطنين مجانًا في البيوت إلى أن تنتهي الأزمة الحالية.

وأكد أن المؤسسات الصحية لا تواجه أي أزمات في التعامل مع الحالات التي وصلت إليها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يجري الآن إنشاء مستشفى ميداني في مطاري أتاتورك وصانجاك تابه بسعة 1000 غرفة، على أن يتم الانتهاء منهما خلال 45 يومًا.

وأشار أردوغان في كلمته إلى أن الحكومة أقرت مساعدات مالية بقيمة 1000 ليرة تركية لنحو 2 مليون أسرة محدودة الدخل، وأنه يجري التنسيق من أجل تقديم مساعدات جديدة لنحو 2 مليون و300 ألف أسرة جديدة.

بلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في تركيا 30 ألف و217 إصابة خلال أقل من شهر على تسجيل الإصابة الأولى، بعد رصد 3148 إصابة جديدة بالفيروس الآخذ في الانتشار، مساء الإثنين.

ويوم الأحد قالت طبيبة تركية تدعى مالتام أوزين، متخصصة في الأمراض المعدية، خلال لقاء تليفزيوني مباشر على قناة “تي آر تي” الحكومية التركية، إن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا داخل تركيا تتراوج بين 600-700 ألف حالة، فلجأت إدارة القناة إلى قطع البث بشكل مفاجئ لمنعها من إكمال حديثها.

وتطالب أصوات، بفرض حظر تجوال كلي في عموم تركيا، وتخلي الرئيس أردوغان عن رغبته في استمرار النشاط الصناعي لمنع وقوع كارثة.

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