تراجع معدل الزلالزل في تركيا والعالم بفضل الحجر الصحي

أنقرة (زمان التركية)ـــ كشف عدد من الخبراء والمتخصصين أن معدلات الزلازل والهزات الأرضية سجلت تراجعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، نتيجة قلة الازدحامات في الشوارع والتزام المواطنين منازلهم خوفًا من وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19).

تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أوضحت فيه أن العام أصبح أكثر هدوءًا بفضل إجراءات وتدابير مكافحة فيروس كوورنا، مشيرة إلى أن خبراء وعلماء الزلازل باتوا يسجلون موجات أقل للزلازل.

الأمر تم اكتشافه للمرة الأولى من قبل عالم الزلازل الجيولوجي في مركز المراقبة الملكي البلجيكي، توماس ليكوكو، حيث أوضح أن معدلات الضجيج الزلزالي في العاصمة بروكسيل تراجعت خلال منتصف شهر مارس/ آذار المنصرم بنحو 30-50% عن المعدلات المعتادة.

وأكد التقرير أن التراجع في الضوضاء الزلزالية بهذا الحد، جعل القشرة الأرضية تسجل هزات أرضية صغيرة وضعيفة للغاية تجعل بعض المحطات الأرضية غير قادرة على قياسها أو تسجيلها.

ولوحظ عدم تسجيل تركيا هزات أرضية على مدار الشهر الأخير.

باحث الدكتوراة في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، سيليستا لابيدز، نشر مخططًا بيانيا على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، موضحًا فيه التراجع الكيبر والحاد في مستويات الضوضاء الزلزالية في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وتطالب أصوات، بفرض حظر تجوال كلي في عموم تركيا، وتخلي الرئيس أردوغان عن رغبته في استمرار النشاط الصناعي لمنع وقوع كارثة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في تركيا 30 ألف و217 إصابة خلال أقل من شهر على تسجيل الإصابة الأولى، بعد رصد 3148 إصابة جديدة بالفيروس الآخذ في الانتشار، مساء الإثنين.

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