تركيا.. إصابة نائب رئيس حزب الحركة القومية بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أصيب نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي البرلماني عن مدينة إسطنبول، فتحي يلماز، بفيروس كورونا المستجد.

ونُقل يلماز المسئول عن الشؤون القانونية والانتخابية بالحزب إلى المستشفى بعدما جاءت نتائج التحاليل كورونا التي خضع لها إيجابية.

يلماز طالب الجميع بالدعاء له عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر قائلا: “أمكث داخل المستشفى بسبب إصابتي بفيروس كورونا المستجد. لا تنسونا من صالح دعائكم. استودعتكم الله”.

هذا وخيمت حالة من الحزن الشديد على حزب الحركة القومية بعد إيداع يلماز، الذي يعد أحد أكثر الشخصيات تأثيرا بالحزب وعمل لفترة طويلة على مقترح قانون العفو الذي يبحثه البرلمان، داخل المستشفى لإصابته بالفيروس.

وبلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في تركيا 30 ألف و217 إصابة خلال أقل من شهر على تسجيل الإصابة الأولى، بعد رصد 3148 إصابة جديدة بالفيروس الآخذ في الانتشار، مساء الإثنين.

يشار إلى الرئيس رجب أردوغان لا زال يرفض المطالبات المتكررة لبلدية إسطنبول بفرض حظر تجول شامل على المدينة التي سجلت 60 بالمئة من الإصابات في تركيا، خوفا من أن يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد الهش أصلا، متغاضيا عن التحذيرات من تعريض حياة المواطنين للخطر.

ومع تخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا حاجز 30 ألف حالة إصابة، أعلن الرئيس أردوغان القرار أمس الإثنين، تحويل مطار أتاتورك الدولي والمطار الواقع منطقة صانجاك تابه بإسطنبول، إلى مستشفيين ميدانيين لاستقبالات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرا إلى أنه سيتم بناء مستشفى مكونة من 1000 غرفة في مطار أتاتورك خلال 45 يومًا فقط.

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