كورونا يغيب عن الحياة وصيًّا على شركة مصادرة تتبع مجموعة “بويداك” 

أنقرة (زمان التركية) – توفى الوصي المعين من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية لإدارة لشركة أتش سي أس كابل (HCS Kablo) التابعة لمجموعة “بويداك هولدنج” المستولى عليها عقب المحاولة الانقلابية في 2016، بالمستشفى الذي كان يتلقى به العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووارى جثمان أفق يلماز، الذي يتولى رئاسة الشرك التي تم تغيير اسمها إلى “أرجياس أناضول”، الثرى أول أمس بمدينة إسطنبول.

وأعلن ألب أسلان باكي أرتكين، الذي تم تعيينه وصيًا أيضًا على إحدى شركات مجموعة بويداك هولدنج، نبأ وفاة يلماز، حيث أوضح أن الأخير توفي بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الرئيس أردوغان أمر بمصادرة أكثر من ألف شركة خاصة، تضم أكبر الشركات التركية، بدعوى صلتها بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 أو حركة الخدمة، تأتي على رأسها مجموعة بويداك التي كانت تضم شركة أولكر الغذائية المعروفة عالميا.

وبلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في تركيا 30 ألف و217 إصابة خلال أقل من شهر على تسجيل الإصابة الأولى، بعد رصد 3148 إصابة جديدة بالفيروس الآخذ في الانتشار، مساء الإثنين.

يشار إلى أن الرئيس رجب أردوغان لا زال يرفض المطالبات المتكررة لبلدية إسطنبول بفرض حظر تجول شامل على المدينة التي سجلت 60 بالمئة من الإصابات في تركيا، خوفا من أن يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد الهش أصلا، متغاضيا عن التحذيرات من تعريض حياة المواطنين للخطر.

ومع تخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا حاجز 30 ألف حالة إصابة، أعلن الرئيس أردوغان القرار أمس الإثنين، تحويل مطار أتاتورك الدولي والمطار الواقع منطقة صانجاك تابه بإسطنبول، إلى مستشفيين ميدانيين لاستقبالات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرا إلى أنه سيتم بناء مستشفى مكونة من 1000 غرفة في مطار أتاتورك خلال 45 يومًا فقط.

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