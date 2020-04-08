إسطنبول شهدت غلق 20 ألف و227 مكان عمل

إسطنبول (زمان التركية) – شهد عام 2019 غلق 20 ألف و227 مكان عمل في إسطنبول وفق البيانات الاقتصادية لمكتب الإحصائيات الخاص بمدينة إسطنبول، والتي يعلق فيها على الأسواق والقطاعات المختلفة في المدينة خلال عام 2019.

الإحصائيات والأرقام أوضحت أن عام 2019 شهد فتح 47 ألفًا و447 مكان عمل جديدا، بينما سجل غلق وتصفية 20 ألف و227 مكان عمل آخر.

التقرير أوضح أيضًا أن أكثر الدول التي وصلتها واردات من إسطنبول كانت ألمانيا، بينما كانت أكثر الدول تصديرًا لها هي الصين؛ حيث بلغت نسبة الصادرات 49.4%، بينما سجلت نسبة الواردات 52.2%.

وفي عام 2018، سجل اتحاد الغرف والبورصات التركي بدء نشاط 50 ألف و155 محلا جديدا خلال العام، بينما تراجع هذا العدد في العام التالي (2019) إلى 47 ألفًا و447 محلا. أما في الشهرين الأولين من العام الجاري (2020)، فقد بلغ العدد 10 آلاف و851 محلا فقط.

أما عن أماكن العمل التي تم إغلاقها وتصفيتها، في عام 2019 فقد بلغ عددها نحو 20 ألفًا و227، وفي الشهرين الأولين من عام 2020، سجل عدد المحلات التي أغلقت 5 الآف و655 مكان عمل بزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد أرقام الأنشطة المتوقفة في 2020 ارتفاعا بفعل أزمة تفشي وباء كورونا، حيث سجلت إسطنبول أكثر من 60% من الإصابات في تركيا.

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