8 أبريل 2020

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تمديد حظر التجوال في مصر بسبب كورونا

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي, العالم العربي
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تمديد حظر التجوال في مصر بسبب كورونا
nesemet

القاهرة (زمان التركية)ــ مددت السلطات المصرية اليوم الأربعاء، حظر التجوال في عموم البلاد حتى 23 أبريل/ نيسان الجاري، في ظل اجراءات  مواجهة فيروس كورونا.

 

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء تمديد قرار حظر التجوال في مصر حتى 23 أبريل، مع تأخيره ساعة ليبدأ من الساعة الثامنة مساء.

وقال مدبولي إن الدولة ارتأت استمرار نفس الاجراءات من وقف حركة طيران وغيرها من قرارات سابقة لتستمر لمدة أسبوعين.

وكانت القاهرة أعلنت يوم 24 مارس/ آذار الماضي حظر التجوال لمدة 15 يوما من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.

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