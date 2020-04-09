تركيا.. الشرطة تغرم مواطنًا يجمع الخردة 5 آلاف ليرة

أنقرة (زمان التركية) – فرضت الشرطة التركية، التي تراقب تنفيذ إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في مدينة ألازيغ، غرامة بقيمة 5 آلاف و606 ليرة على شخص كان يجمع الخردة ومواد إعادة التدوير على متن دراجة بسلة.

وأوقفت فرق الشرطة، المواطن أ.ك الذي كان ينقل مستلزمات الخردة وإعادة التدوير التي جمعها على متن دراجة بسلة.

وقامت فرق المرور بالمنطقة بتغريم المواطن 3 آلاف و150 ليرة لمخالفة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وألفين و456 ليرة لاستخدامه الدراجة لغير غرضها.

هذا وذكر موقع بيرجون أن قوات الأمن قامت بسحب دراجة الرجل بعد تغريمه 5 آلاف و606 ليرة.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن في وقت سابق هذا الشهر تطبيق حظر تجوال على كل من هم دون سن 20 عامًا، مع استمرار تطبيق الحظر على من هم أكبر من 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ومساء أمس الأربعاء، سجلت تركيا 4117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 83 ألفًا و226 حالة بالإضافة إلى تسجيل 87 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 812 حالة.

وأثارت منظمة الصحة العالمية قلقا بتصريحاتها حول تركيا، خلال مؤتمر صحافي لمناقشة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القارة الأوروبية.

مسؤول منظمة الصحة العالمية في القارة الأوروبية، الدكتور هانس هينري كلوجي، قال في تصريحات أمس الأربعاء: “نحن قلقون بعد حدوث زيادة مأسوية في انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضي. فقد تم تسجيل 60% من الإصابات في إسطنبول وحدها”.

وقال كلوجي: “إن مسار السباق لا يزال طويلًا. من الخطر للغاية أن نفكر الآن أننا وصلنا إلى نهاية المواجهة وأن الأمر قد انتهى. هذا الفيروس لا يدع مجالًا للخطأ أو للتقاعس”.

يذكر أن الرئيس التركي رجب أردوغان لا زال يرفض المطالبات المتكررة بفرض حظر تجول شامل على كامل تركيا أو حتى في مدينة إسطنبول التي سجلت 60 بالمئة من الإصابات في تركيا، خوفا من أن يؤثر القرار سلبا على اقتصاد البلاد الهش أصلا، متغاضيا عن التحذيرات من تعريض حياة المواطنين للخطر.

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