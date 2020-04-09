وزير داخلية تركيا يطلب من المواطنين عدم الانتقال بين الولايات

أنقرة (زمان التركية)ــ طالب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مواطني بلاده بشكل غير رسمي بعدم التنقل بين الولايات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعدما اقترب رقم الإصابات إلى 40 ألفًا.

مناشدة صوليو جائت في تغريدة نشرها اليوم الخميس، على تويتر.

صويلو غرد قائلا: “لنبقى في منازلنا، ونمتنع عن التنقل بين الولايات، ونحرص على ترك مسافة 3 خطوات بين بعضنا البعض”.

أضاف: “أدعوكم للاستمرار في الصبر والتزام العزلة الاجتماعية، والإيمان بقدرتنا على التغلب على فيروس كورونا”.

وسجلت تركيا حتى مساء الأربعاء 38 ألفًا و226 إصابة بفيروس كورونا، من بينهم 1492 حالة في العناية المركزة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 812 حالة وفاة حتى الأمس.

يذكر أن الرئيس التركي رجب أردوغان لا زال يرفض المطالبات المتكررة بفرض حظر تجول شامل على كامل تركيا أو حتى في مدينة إسطنبول التي سجلت 60 بالمئة من الإصابات في تركيا، خوفا من أن يؤثر القرار سلبا على اقتصاد البلاد الهش أصلا، متغاضيا عن التحذيرات من تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأثارت منظمة الصحة العالمية قلقا بتصريحاتها حول تركيا، خلال مؤتمر صحافي لمناقشة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القارة الأوروبية.

مسؤول منظمة الصحة العالمية في القارة الأوروبية، الدكتور هانس هينري كلوجي، قال في تصريحات أمس الأربعاء: “نحن قلقون بعد حدوث زيادة مأسوية في انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضي. فقد تم تسجيل 60% من الإصابات في إسطنبول وحدها”.

وقال كلوجي: “إن مسار السباق لا يزال طويلًا. من الخطر للغاية أن نفكر الآن أننا وصلنا إلى نهاية المواجهة وأن الأمر قد انتهى. هذا الفيروس لا يدع مجالًا للخطأ أو للتقاعس”.

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