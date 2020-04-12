داخلية تركيا تبرئ نفسها من الفوضى التي أحدثها قرار حظر التجوال

أنقرة (زمان التركية) – كشفت وثيقة لوزارة الداخلية التركية أن الحكومة اتخذت قرار حظر التجوال الشامل في 31 مدينة يوم الخميس الماضي، أي قبل يوم من الإعلان عنه بشكل مفاجئ مساء الجمعة وتطبيقه بعدها بساعات.

وكانت الشوارع في شتى أرجاء تركيا قد شهدت حالة اكتظاظ شديدة عقب إعلان وزارة الداخلية مساء الجمعة عن حظر تجوال شامل في 31 ولاية بشكل مفاجئ قبل ساعات فقط من بدء سريانه، حيث تدفق آلاف المواطنين على المحال التجارية والأفران لشراء الخبز والسلع الغذائية.

وأبدى أطباء تخوفهم من انتقال العدوى للمواطنين الذين خالطوا بعضهم البعض أثناء تدبير احتياجاتهم.

ولفت التاريخ الوارد في منشور وزارة الداخلية، إلى أن القرار تم اتخاذه في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري وليس في العاشر من الشهر وهو اليوم الذي أعلن فيه وزير الداخلية القرار.

وعبر حسابها بموقع تويتر استنكرت رئيسة شعبة حزب الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، عدم تنبيه الحكومة المواطنين بقرار حظر التجوال الذي اتخذته، وقالت: “إن صحت الوثيقة والتاريخ الوارد بها فلماذا تسببوا في دفع المواطنين للتدفق إلى الشوارع في آخر ساعتين قبل منتصف الليل؟”.