وزير داخلية تركيا يسقط غرامات حظر التجوال عن أصحاب الكلاب

أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، أنه سيتم إلغاء الغرامات الصادرة بحق الأشخاص الذين غادروا منازلهم لتنزيه حيواناتهم الأليفة في المدن التركية التي تشهد حظر تجوال شامل ويبلغ عددها 31 مدينة.

والتقى عمرو جاديك، رئيس جمعية حماية الحيوانات من العجز والإهمال، مع صويلو عقب تلقيه شكاوى من أصحاب الحيوانات الأليفة في المدن التي تشهد حظرا شاملا للتجوال وذلك على خلفية تغريم السلطات لهم لمغادرتهم المنازل لتنزيه كلابهم وقططهم.

وفيما يتعلق بهذه الغرامات أعلن وزير الداخلية أنه أصدر تعليماته بعدم تغريم المواطنين الذين يغادرون منازلهم لتنزيه حيواناتهم الأليفة مؤكدا أنه سيتم إلغاء الغرامات المفروضة على المواطنين في هذا الإطار.

وأضاف سليمان صويلو في تصريحاته أن بالإمكان الخروج أمام المنازل دون الابتعاد لتنزيه الحيوانات وأنه أصدر تعليماته بعدم تغريم المواطنين الذين يغادرون منازلهم لتنزيه حيواناتهم الأليفة مؤكدا أنه سيتم إلغاء الغرامات المفروضة على المواطنين في هذا الإطار.

هذا وأكد وزي الداخلية أن بإمكان المتطوعون مواصلة إطعام حيوانات الشارع بشكل تنسيقي مع البلديات وجدد تعليماته إلى البلديات بإطعام حيوانات الشارع طوال فترة الحجر الصحي.

حرص مواطنون أتراك رغم تطبيق حظر التجوال والتزام السكان منازلهم في إطار التدابير المتخذة ضد كورونا، على تقديم الطعام للحيوانات.

ونشر والي أنقرة واصب شاهين في حسابه على توتير، السبت، مشاهد تُظهر قيام مواطنين أتراك متطوعين بإطعام الحيوانات في أحياء وشوارع العاصمة التركية.

وأرفق شاهين المشاهد بتغريدة، قال فيها: “في هذه الأيام التي تتطلب منا تضامناً كشعب، فإن الحيوانات في الشوارع هي أمانة لدينا، لقد قمنا بمعية مواطنينا المتطوعين بوضع الطعام والمياه في أماكن معينة في كل مناطق المدينة من أجل الحيوانات”.

وأظهرت المشاهد قيام المتطوعين بإطعام القطط والكلاب بمختلف مناطق العاصمة، معربين عن شكرهم لوالي أنقرة لإتاحة الفرصة لهم لإطعام حيوانات المدينة في ظل تطبيق حظر التجوال بالعاصمة.

من جهة أخرى تسبب قرار حظر التجوال الذي أعلن بشكل مفاجئ مساء الجمعة الماضي وطبق بعدها بساعات دون أي مراعاة للتدابير اللازمة، إلى تدافع المواطنين بشكل جنوني وتكالبهم على المتاجر والأسواق والمطاعم من أجل تلبية احتياجاتهم، مما تسبب في حدوث تكدس واكتظاظ كبير، وفتح مجالا أكبر لانتقال العدوى.

وسجلت تركيا حتى مساء السبت 52 ألفًا و167 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1101 حالة.