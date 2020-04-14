أردوغان يعلن فرض حظر تجوال نهاية الأسبوع “كلما اقتضت الحاجة”

أنقرة (زمان التركية)ـــ رجح الرئيس التركي رجب أردوغان أن يكون هناك حظر تجول نهاية كل أسبوع “كلما اقتضت الحاجة” في إطار مكافحة وباء كورونا.

أردوغان أضاف مساء أمس الإثنين في خطاب تلفزيوني، عقب ترأسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عن بعد، “أود الإعلان من الآن عن حظر التجول اعتبارا من الساعة 24.00 ليل الجمعة 17 نيسان/أبريل وحتى الساعة 24.00 ليل الأحد 19 نيسان/ أبريل”.

وحول استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، التي جاءت عقب الفوضى التي أعقبت الإعلان عن قرار حظر التجوال الأسبوع الماضي قبل تطبيقه بساعات، قال أردوغان: “رفضت استقالة صويلو وطلبت منه الاستمرار في منصبه”.

وبرر المسئولين في تركيا حظر التجوال المفاجئ الأسبوع الماضي بأنه يأتي تخوفا من مغادرة الأتراك منازلهم في عطلة نهاية الأسبوع ما يفاقم خطر العدوى بفيروس كورونا.

وأعلنت تركيا أمس عن تسجيل 4093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و98 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى 61 ألفًا و049 حالة، والوفيات إلى 1269 حالة.

وحظر التجوال الشامل في تركيا يقتصر على من هم دون سن 20 عامًا، ومن هم أكبر من 65 عامًا.

أردوغان قال في خطابه أيضا “لا نواجه أي مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنينا، ونواصل توزيع الكممات الطبية على مواطنينا مجانا عبر قنوات مختلفة”.

أضاف أردوغان “بالطبع ليس من السهل البتة تقديم خدمات بهذا الحجم في دولة مثل تركيا يبلغ عدد سكانها 83 مليونا، فحتما يكون هناك بعض الخلل، لكن المهم ألا ينبع هذا الخلل من النقص لدينا، فمن الممكن تقاسم وتوزيع ما لدينا ولو حدث تأخير قليل”.

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