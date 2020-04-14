تركيا.. وزارة الصناعة تعلق على أنباء إغلاق المصانع مؤقتًا

أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الصناعة في تركيا تعليقا على ما أثير في وسائل إعلام بينها مقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم حول المضي قدما نحو فرض إغلاق إجباري مؤقت على النشاط الصناعي في البلاد، إنها أنباء “عارية من الصحة”.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام داعمة للحكومة أن الأخيرة تبحث وقف عمل المنشآت الصناعية بأحياء شورلو وشركزكوي بمدينة تكيرداغ ومدن سقاريا وبورصة وكوجالي التي تتركز بها المصانع بجانب مدينة إسطنبول لمدة عشرة أيام على الأقل.

وقالت التقارير أن وزارة الداخلية ووزارة الصحة اتخاذ إجراءات جديدة على للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في إسطنبول التي أصبحت بؤرة الوباء داخل تركيا، وأن الوزارات تناقش في هذا الإطار إغلاق جميع المنشآت الصناعية باستثناء المنتجة للسلع الغذائية والمستلزمات الطبية وذلك لتقليل حركة المواطنين.

أخبار محزنة

من جانبها أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجية أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة وقالت في بيان: “قطاع الصناعة، الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد، يواصل العمل بتفانٍ كبير مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة كي لا تتوقف عجلة الإنتاج في ظل هذه الفترة الحساسة التي تتصدى فيها تركيا لفيروس كورونا المستجد”.

أضاف البيان “هذه الأخبار العارية من الصحة التي تستهدف اقتصادنا تتسبب في إحزان جميع فرق الإنتاج وعلى رأسهم العمال الذين يعملون بتفان شديد ليلا ونهارا”.

ورغم أن مدينة إسطنبول سجلت اكثر من 60 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، لا يزال الرئيس التركي رجب أردوغان يرفض مطالبات بلدية إسطنبول المتكررة بفرض حظر تجول شامل على إسطنبول خوفا من أن يؤثر القرار سلبا على اقتصاد البلاد الهش أصلا، متغاضيا عن التحذيرات من تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأعلنت تركيا مساء أمس الإثنين عن تسجيل 4093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و98 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى 61 ألفًا و049 حالة، والوفيات إلى 1269 حالة.

وبدلا من فرض حظر تجوال شامل في تركيا، رجح الرئيس التركي رجب أردوغان أن يكون هناك حظر تجول نهاية كل أسبوع “كلما اقتضت الحاجة” في إطار مكافحة وباء كورونا.

وبخصوص هذا الأسبوع قال أردوغان مساء أمس الإثنين في خطاب تلفزيوني، عقب ترأسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عن بعد، “أود الإعلان من الآن عن حظر التجول اعتبارا من الساعة 24.00 ليل الجمعة 17 نيسان/أبريل وحتى الساعة 24.00 ليل الأحد 19 نيسان/ أبريل”.

–