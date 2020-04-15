تركيا وروسيا تسيران الدورية المشتركة الرابعة بشق الأنفس

أنقرة (زمان التركية)ــ سيّرت القوات التركية والروسية الدورية المشتركة الرابعة على الطريق الدولي M4 في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعد فض اعتصام لأهالي إدلب على الطريق الدولي.

وزارة الدفاع التركية، قالت اليوم الأربعاء، إن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.

ونشرت الوزارة صورًا تظهر العناصر العسكرية المشاركة في الدورية وسط تدابير متخذة ضد فيروس كورونا.

ويأتي تسيير الدورية بعد يومين من فض اعتصام لأهالي إدلب بالقوة، حيث لا يزال هناك اعتراض على اتفاق موسكو ورفض دخول قوات روسية إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة النظام.

واشتعل عداء بين مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين سابقا من تركيا من عناصر الجيش السوري الحر، وكذلك عناصر هيئة تحرير الشام اللذين كان لهم تفاهمات مع تركيا، عقب اتفاق موسكو.

وعرقل المعارضون للاتفاق سير الدوريات المشتركة، وحتى اليوم وبعد مرور شهر كامل على انطلاق أول دورية لم ينجح الطرفان في تسيير دورية واحدة على طول الطريق بأكملة، فيما بلغ عدد الدوريات المشتركة أربعة فقط.

وكانت الدورية الثالثة على طريق M4 قد انطلقت في 8 أبريل/ نيسان الجاري.

وتم التوصل إلى اتفاق موسكو بين الرئيسين التركي رجب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في الخامس من مارس/ آذار الماضي وتوقف بموجبه إطلاق النار.

لكن الاتفاق لم يحقق ما وعد بع الرئيس أردوغان من إجبار الجيش السوري على الانسحاب من المناطق الجديدة التي دخلها في إدلب، كما وصف محللون الاتفاق مع روسيا بالهش، ويخدم مصالح تركيا التي كانت تخشى موجة نزوح نحو أراضيها على حساب السوريين.

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