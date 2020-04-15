كيف تكتب بحث مدرسي بسهولة؟

(زمان التركية)ــ بعكس ما قد يظن بعض طلاب المدارس، فإنه من الممتع إعداد بحث مدرسي حول موضوع ما بالاعتماد على مصادر المعلومات المتاحة، سواء من الكتب أو شبكة الإنترنت، فإجراء الأبحاث ينمي مهارة الوصول إلى المعلومات واستخلاص النتائج بدلا من الاعتماد على الحفظ فقط.

لكن، كيف نجهز بحثًا مدرسيًا في الرياضيات أو العلوم أو غيرها من المواد بأبسط طريقة؟

الموضوع بسيط، البحث المدرسي يشبه كتابة موضوع التعبير الإنشائي، أنت بحاجة لمعرفة عناصر البحث، وستعد بنفسك واحدا مناسب، تحصل من خلاله على درجة جيدة من أستاذ المادة.

إذن، ما هي عناصر وضوابط نجاح البحث المدرسي؟

يتكون البحث المدرسي من العناصر التالية:

عنوان:

عليك اختيار عنوان قصير وجذاب ومعبر عن مضمون البحث المدرسي الذي كلفت بإعداده.

مقدمة:

يمكنك أن تجعل مقدمة البحث المدرسي آخر ما تكتبه بحيث تكون قد ألممت بكل تفاصيل البحث، والمقدمة تتحدث عن الموضوع بشكل مجمل وتمهد له، ويمكن أن ضع فيها أبرز ما جاء في البحث.

المحتوى:

محتوى البحث المدرسي يقسم إلى عناصر وكل عنصر نقوم بشرحه ونستعين في الشرح بالاقتباسات، ونكتب موضوعا في حدود 500 كلمة.

النتائج:

وهي خلاصة بحثك المدرسي، وأبرز النقاط التي وردت فيه.

الخاتمة:

يمكن أن يضع الطالب فيها ما استخلصه من البحث أو توقعاته المستقبلية بخصوص موضوع البحث، أو تأكيده على أهمية موضوع البحث وسبب اختياره، أو يصف شعوره بعد الانتهاء من البحث ويوضح كيف استفاد من تجربة إعداده.

المصادر:

عناوين الكتب والمقالات والأبحاث ومواقع الإنترنت التي لجأنا لها في إعداد بحثنا المدرسي.

كيف يمكن الاستفادة من الإنترنت في إعداد بحث مدرسي؟

الإنترنت من مصادر المعلومات التي يسهل الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، لكن يجب التمييز بين المعلومات الموثقة المعتمدة على مصادر والكلام المرسل الغير علمي.

وفي البداية يمكن أن نقرأ عن موضوع البحث المدرسي في أكثر من مكان ونضع رؤوس عناوين، ثم بعد أن نكون صورة عامة عن البحث نقسمه إلى عناصر، ونعمل على تجميع المعلومات عن كل عنصر بشكل مستقل، ثم صياغة المعلومات التي جمعناها بأسلوبنا الخاص.