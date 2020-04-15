وفاة مذيع تركي ووالدته بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – توفي مقدم ومعد البرامج بقناة (عقد تي في) في تركيا، سليمان أوسطا، ووالدته بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ولفظ أوسطا ووالدته “نور حيات” أنفساهما الأخيرة في اليوم نفسه بفارق أربع ساعات بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن أوسطا قدم عددًا من البرامج على قناة عقد تي في كبرنامج “تحليل الأخبار”.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أن أعداد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 4062 حالة حتى مساء الثلاثاء، كما تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 65 ألفًا و111 حالة، اوعدد حالات الوفاة إلى 1403 حالة.

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