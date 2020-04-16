تركيا.. المدير الفني لنادي غلطة سراي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية)ـــ تعافى المدير الفني لنادي غلطة سراي لكرة القدم في تركيا، من فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” الذي أصيب به قبل نحو شهر.

فاتح تريم، أعلن الخبر بنفسه، مساء الأربعاء عبر حسابه على موقع تويتر.

وقال تريم : “كما تعلمون منذ نحو شهر أكافح هذا الفيروس. صدقوني لم يكن الأمر سهلاً. الحمد لله اليوم جاءت نتيجة اختبار كورونا سلبية”.

وأضاف: “أتمنى من الله الرحمة لمن تُوفوا، والشفاء العاجل للمرضى والصبر لذويهم”. وفق وكالة (الأناضول).

وكان المدير الفني لنادي غلطة سراي أعلن الشهر الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، ليفتح من جديد باب اللوم ضد الاتحاد التركي لكرة القدم الذي تأخر في قرار تأجيل المباريات.

المدير الفني فاتح تريم، كان أكبر المنتقدين لقرار الاتحاد التركي لكرة القدم عدم تعليق مباريات كرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا، وبات ثاني مصاب بالفيروس في النادي الرياضي.

الاتحاد أصدر أول تعليق رسمي على إصابة فاتح تريم، قائلًا: “لقد تلقينا أنباء إصابة الرئيس الثاني لنادي جلطة سراي السيد/ عبد الرحيم ألبيراق، ومن بعده المدير الفني للنادي فاتح تريم، بفيروس كورونا بحزن شديد”.

وكان رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نيهات أوزدمير، قد أعلن استمرار المباريات، بشكل طبيعي، ولكن بدون جمهور، بالرغم منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد، بعدها اضطر لاتخاذ قرار تأجيل كافة المباريات، بسبب الانتقادات الحادة التي وجهت له.

وفاتح تريم أعرب أمس بعد تعافيه عن استعداده للتبرع بالبلازما من أجل تجربة العلاج بـ”البلازما المناعية” لمواجهة كورونا، وهي تجربة تقوم على نقل بلازما شخص تعافى من فيروس كورونا، واكتسب أجساما مضادة له، إلى مرضى بالفيروس في محاولة لتزويدهم بهذه المناعة.

وحتى مساء الأربعاء سجلت تركيا 69 ألفًا و392 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 1518.