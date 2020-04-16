تركيا تجدد حظر التجوال يومي الجمعة والسبت في 31 ولاية

أنقرة (زمان التركية)ـــ قالت وزارة الداخلية في تركيا إن حظر التجول الذي سيفرض نهاية الأسبوع الجاري سيشمل 31 ولاية في إطار التدابير لمواجهة وباء كورونا.

وأرسلت الداخلية التركية بيانا إلى الولايات المشمولة بالحظر وفي مقدمتها أنقرة وإسطنبول وأزمير وهاتاي وطرابزون وسامسون وملاطيا.

واكدت الداخلية أن المؤسسات الحكومية التي تشرف على تلبية الخدمات العامة الضرورية، ستبقى مفتوحة خلال حظر التجول، وأوضحت أن الأفران والمراكز الصحية العامة والخاصة والصيدليات ستكون مفتوحة خلال حظر التجول.

وشددت الداخلية أنه سيتم إعداد خطة من قبل هيئات سيتم تشكيلها برئاسة المحافظين وقائم مقاميات الأقضية لتوزيع الخبز بانتظام في كل الأحياء السكنية.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1518، وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69 ألفا و392 حالة.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان أنه سيكون هناك حظر تجول نهاية هذا الأسبوع مع إمكانية تكراره كل أسبوع “كلما اقتضت الحاجة” في إطار مكافحة وباء كورونا.

وقال أردوغان يوم الإثنين في خطاب تلفزيوني، عقب ترأسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عن بعد، “أود الإعلان من الآن عن حظر التجول اعتبارا من الساعة 24.00 ليل الجمعة 17 نيسان/أبريل وحتى الساعة 24.00 ليل الأحد 19 نيسان/ أبريل”.

وبرر المسئولين في تركيا فرض حظر التجوال المفاجئ الأسبوع الماضي بأنه جاء تخوفا من مغادرة الأتراك منازلهم في عطلة نهاية الأسبوع ما يفاقم خطر العدوى بفيروس كورونا.