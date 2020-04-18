إسقاط 4 طائرات تركية في ليبيا

بنغازي (زمان التركية) – أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أنّ منصات الدفاع الجوي بالجيش الليبي أسقطت طائرات تركية مسيرة، أثناء محاولاتها الإغارة على مدينة ترهونة.

وأفادت بوابة “أفريقيا الإخبارية” الليبية في خبر نشرته اليوم السبت أن عدد الطائرات التي أسقطها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر خلال 24 ساعة الأخيرة ارتفع إلى 4 طائرات.

من جانب آخر صرح مكتب الإعلام بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني مصرع حمزة، نجل رئيس الأركان السابق اللواء عبد الرحمن الطويل، إلى جانب إصابة اثنين من أفراد الشرطة، وذلك إثرء قصف قوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لمنطقة الفرناج بطرابلس.

في حين أشارت “بوابة الوسط” الليبية أيضًا إلى أنه لم يتسن التأكد من المعلومة من مصدر مستقل.

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