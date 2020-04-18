إنطلاق قطار بضائع من تركيا إلى أوزباكستان في رحلة تستغرق 9 أيام

قارص (زمان التركية)ـــ أطلقت تركيا قطار بضائع، قاصدا أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان، في ظل توقف حركة الشحن الجوي والبحري بسبب كورونا.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، السبت، إن القطار سيسير على خط سكة حديد “باكو- تبليسي- قارص”، في رحلة تستغرق 9 أيام. وفق وكالة (الأناضول).

وأوضح أن طول القطار يبلغ 940 مترا، ويتألف من 82 عربة.

وبين قره إسماعيل أوغلو أن وباء فيروس كورونا، أرخى بظلاله على اقتصادات العديد من البلدان، نظرا لاتخاذ كل بلد التدابير في هذا الشأن.

ولفت في هذا الإطار إلى أهمية مواصلة تركيا التجارة الخارجية عبر سكك الحديد، دون الحاجة لاختلاط الناس، ضمن هذه التدابير.

وأضاف أن العديد من الدول توجهت لاستخدام خط سكة حديد “باكو- تبليسي- قارص” الدولي، خاصة بعد جائحة كورونا.

وأشار أن القطار المنطلق من ولاية قارص التركية (شرق) إلى أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان، هو الأطول منذ افتتاح خط سكة حديد “باكو- تبليسي- قارص” في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وقال إن أول محطة للقطار بعد انطلاقه من قارص ستكون في جورجيا، وآخرها في أوزبكستان.

وبيّن أن عربات القطار تحمل المنتوجات المصنعة محليا في ولايات إزمير وأضنة ومرسين وقوجة إيلي وكوتاهية.

وأوضح أن القطار محمل بشتى أنواع البضائع والسلع مثل مستلزمات التنظيف ومنتجات صناعة السيارات، وسط أقصى درجات التعقيم والنظافة، بعمليات نقل لا تمسها الأيدي.

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