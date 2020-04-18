تفاصيل الشركات التي تأسست وأغلقت في تركيا خلال شهر

أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلن اتحاد الغرف والبورصات في تركيا تفاصيل وإحصائيات الشركات التي تأسست وأغلقت في البلاد خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

التقرير أوضح أن إجمالي عدد الشركات والتعاونيات والشخصيات التجارية التي أغلقت خلال الشهر الماضي، وصل إلى ألف و266 منشأة، بينما كان العدد في الشهر نفسه من العام الماضي ألفين و327 منشأة، وكان في فبراير/ شباط 2020 نحو 3 آلاف و97 منشأة.

وأشار التقرير إلى أن 39.14% من الشركات التي أغلقت في هذا الشهر تعمل في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.

بينما أوضح التقرير أن إجمالي الشركات التي تم تأسيسها في الشهر نفسه 11 ألفًا و154 شركة، بينما كان العدد في شهر فبراير/ شباط الماضي 11 ألف و890 شركة، أما في مارس/ آذار الماضي، فقد كان 9 آلاف و20 شركة.