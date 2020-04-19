تركيا تحجب صحيفة إندبندنت

أنقرة (زمان التركية) – حجبت السلطات في تركيا الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وذكر مدير تحرير النسخة التركية لموقع صحيفة إندبندنت نوزاد شيشاك، في تغريدته أن السلطات التركية حجبت الموقع بموجب قرار إداري، مفيدا أن قراء الموقع يواجهون مشكلة في الدخول إليه والبعض يتلقى تحذيرًا أثناء محاولة الدخول إليه.

وجاء قرار حجب السلطات التركية للنسخة التركية من موقع الإندبندنت بعد حجب السلطات السعودية للنسخة العربية من موقعي وكالة الأناضول وتي أر تي التركيين.

وحجبت السلطات السعودية الموقعين في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري، حيث تلقى بعض رواد الموقع رسالة تفيد بمخالفة الموقعين لقواعد وزارة المعلومات وذلك أثناء محاولتهم الدخول إلى الموقعين.

وتجدر الإشارة إلى أن الخامس عشر من أبريل/ نيسان من عام 2019 كان قد شهد انطلاق النسخة التركية من موقع إندبندنت الذي تم تأسيسه في إطار اتفاقية حقوق الملكية المبرمة بين الإندبندنت وميديا أرابيا التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

وتم الإعلان حينها عن امتلاك شركة ميديا أرابيا، ومركزها المملكة السعودية، لكل حقوق النسخة التركية للصحيفة البريطانية.

واشتهر شيشاك، الذي عمل بصحيفة صباح في الماضي ونشر العديد من الكتابات النارية بالنيابة عن السلطة الحاكمة، بمشاركته في حملة التصفية ضد مجموعة سامان يولو الإعلامية هدايت كاراجا على وجه الخصوص غير أن ولائه لحزب العدالة والتنمية لم ينقذه ووصفته وسائل الإعلام الحكومية بالخائن.

هذا وتناولت وسائل الإعلام الحكومية في تركيا حجب الموقع بأنه إغلاق لموقع ينشر أخبارا كاذبة.

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