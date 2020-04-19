تركيا.. تمديد حظر الدخول والخروج من وإلى 31 ولاية

أنقرة (زمان التركية)ــ مددت السلطات في تركيا حظر الدخول والخروج من وإلى 31 ولاية، لمدة 15 يوما.

وأصدرت وزارة الداخلية، قرار بتمديد قيود الدخول والخروج برا وجوا وبحرا من وإلى 30 كبرى ولايات البلاد، إلى جانب ولاية زونغولداغ، اعتبارا من منتصف ليل السبت/ الأحد، وحتى أسبوعين.

وطالب التعميم الذي وصل 81 ولاية في تركيا كافة المواطنين في الولايات المذكورة إلى البقاء في مدنهم على مدار الفترة المحددة.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أصدر في 3 أبريل/ نيسان الجاري، حزمة تدابير جديدة لمواجهة انتشار كورونا، بينها منع خروج ودخول السيارات من وإلى 31 مدينة.

وفي تركيا تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا 82 ألف حالة، لتتصدر الشرق الأوسط.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، قال مساء أمس السبت، إن إجمالي أعداد حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا بلغت 82 ألفًا و329 حالة، بعد تسجيل 3 آلاف و783 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

فخر الدين أشار إلى أن 24 ساعة الأخيرة سجلت 121 حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1890 حالة.