تركيا تتخطى الصين في إصابات كورونا وتحل بالمركز السابع عالميا

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة في تركيا تسجيل 3977 حالة، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، غيرت ترتيب البلاد العالمي وتجاوزت الصين.

وزير الصحة فخر الدين كوجا، قال مساء أمس الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 86 ألفًا و306 حالة مؤكدة.

وتخطت تركيا بهذا عدد الإصابات في الصين التي انطلقت منها عدوى فيروس كورونا، لتصبح في المركز السابع عالميا من حيث أعداد المصابين.

الوزير أوضح أن أعداد الوفيات ارتفع إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة.

بينما أشار الوزير إلى أن عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 11 ألفًا و976 حالة.