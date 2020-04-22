أكثر من 95 ألف إصابة و2259 وفاة بفيروس كورنا في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة في تركيا فخر الدين كوجا تسجيل 4 آلاف و611 إصابة بفيروس كورونا حتى مساء الثلاثاء ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة حتى الآن إلى 95 ألفًا و591 حالة.

بينما سجلت أعداد الوفيات 2259 حالة وفاة، بعد تسجيل 119 حالة وفاة جديدة.

الوزير أوضح مساء أمس أن الـ 24 ساعة الأخيرة شهدت إجراء 39 ألفًا و429 تحليلًا، ليرتفع إجمالي التحاليل التي أجريت منذ اندلاع الأزمة إلى 713 ألفًا و409.

أما عن عدد الحالات المحتجزة في غرف العناية المركزة فقد وصل إلى 1865 حالة، بينما ارتفعت أعداد الحالات الموضوعة على أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 1006 حالة، بينما سجل إجمالي عدد حالات التعافي 14928، بعد تسجيل 1488 حالة تعافٍ جديدة.

وفرضت السلطات في تركيا حظرا شاملا لمدة 4 أيام في 31 ولاية بداية من يوم الخميس المقبل، للمساهمة في تقليل تفشي فيروس كورونا.

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