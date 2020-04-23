تركيا,. أنباء عن إصابة سجين بكورونا وسط تكتم حكومي

أنقرة (زمان التركية) – قال موقع (Etha) التركي إن معتقل داخل سجن تكيرداغ شمال غرب تركيا، خضع أصيب بفيروس وتم إبلاغ عائلته.

وبعدما نقل شاتين جوموشتاش المسجون إلى المستشفى بسبب أزمة ربو، جاءت نتائج فحوصات كورونا التي أجريت له إيجابية، وتواصل الطبيب مع عائلته وأبلغهم بضرورة خضوع كل المخالطين له للفحوصات، غير أن الأسرة أبلغت الطبيب بأن جوموشتاش معتقل داخل سجن تكيرداغ.

وعُلم أن سلطات السجن ستجري فحوصات أيضا للسجناء الآخرين الذين يشاركون جوموشتاش الزنزانة.

وفي السياق ذاته وضعت السلطات التركية 62 سجينا داخل سجن “بوجا” في ازمير بالحجر الصحي بعدما جاءت نتائج الفحوصات، التي خضع لها أحد الحراس في السجن إيجابية.

وكان وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، قد أعلن في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري وفاة ثلاثة سجناء بالسجون المفتوحة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مفيدا أن السجون المغلقة لم تسجل أية إصابات وأن 14 واقعة إيجابية يواصلون تلقي العلاج داخل المستشفيات.

وأقر البرلمان التركي مؤخرًا قانونا للعفو عن السجناء بغرض تخفيف الازدحام بالسجون، لمنع تحولها إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا، لكن القانون سمح بالإفراج عن الجنائيين أو تقليل فترات عقوبتهم، واستثنى من ذلك السجناء السياسيين وسجناء الرأي مثل الصحفيين.

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