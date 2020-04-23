تركيا.. البنوك الحكومية تبيع 300 مليون دولار لوقف انهيار الليرة

أنقرة (زمان التركية) – أقدمت بنوك حكومية في تركيا على بيع 300 مليون دولار على الأقل لكبح ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة وذلك عقب خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 100 نقطة.

وفي إجراء هو الثامن على التوالي، خفض المركزي التركي أمس الأربعاء سعر إعادة الشراء “ريبو” 100 نقطة لمدة أسبوع من 9.75% لتصل إلى مستوى 8.75%،.

قرار البنك المركزي التركي بتخفيض الفائدة 100 نقطة، انعكس على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية؛ حيث ارتفع الدولار من 6.9750 ليرة تركية إلى 7 ليرات تركية، بينما ارتفع اليورو من 6.995 ليرة إلى 7.61 ليرة.

وذكرت وكالة بلومبيرج استنادا إلى مضاربين أن البنوك الحكومية التركية باعت 300 مليون دولار على الأقل لمنع تراجع قيمة الليرة عقب قرار البنك المركزي غير المتوقع بخفض سعر الفائدة.

وكان استطلاع الرأي الذي أجرته بلومبيرج فيما يخص قرار الفائدة الذي سيصدر عن البنك المركزي التركي هذا الشهر قد توقع خفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة.

وتوقع غالبية الخبراء الاقتصاديين أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بنسبة أقل أو عدم إجرائه أية تغييرات هذا الشهر.

وفي تعليق منه على الأمر أفاد برات باتشل، رئيس قسم العملات الأجنبية بشركة Jefferies LLC، أن البنك المركزي التركي يقاتل بضراوة لإبقاء سعر الدولار دون سبع ليرات واصفا هذه المعركة بالخاسرة.

وأضاف باتشل أن البنك المركزي يواصل القتال غير أن السوق يواصل الضغط عليهم، مفيدا أن اضطرار البنك المركزي للاستسلام مجرد مسألة وقت.

جدير بالذكر أن سعر الدولار لم يبلغ سبع ليرات سوى عقب أزمة الراهب الأمريكي أندرو برونسون بين تركيا وأمريكا في أغسطس من عام 2018، حيث بلغ سعر الدولار حينها 7.23 ليرة بسبب قرار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا.

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