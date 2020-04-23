فيروس كورونا ينتشر بين جدران مؤسسة إعلامية في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أصيب العديد من العاملين في مجموعة Kanal 7 التركية بفيروس كورونا المستجد، وفق تقارير صحفية.

وخرج فيروس كورونا المستجد عن السيطرة داخل المجموعة الإعلامية الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، والتابعة لشركة بياز القابضة وتضم قنوات Kanal 7 و Ülke 7 و Haber 7 و Radyo 7.

وجاءت نتائج فحوصات كورونا للعديد من العاملين داخل المجموعة إيجابية.

المجموعة الإعلامية أعلنت سابقا أنها قامت بتقسيم العاملين داخلها إلى مجموعتين تعمل كل منها ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأصيب العديد من السائقين العاملين في الشركة بالفيروس على الرغم من وجود حاجز بين السائقين والمراسلين داخل السيارات.

وشرعت الشركة في تطهير مبنى القناة مرتين يوميا وتوزيع أدوات الطعام من سكاكين وشوك داخل أكياس بلاستيكية محكمة الغلق، كما اتخذت الشركة تدابير احترازية في غرفة الطعام وحافلات النقل.

هذا ويضم مجلس إدارة الشركة كلا من زكريا كارامان ومصطفى شاليك وإسماعيل كاراهان وزائد أكمان الذي سبق وتولى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية.

وسجلت تركيا مساء الأربعاء 3 آلاف و83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 98 ألفًا و674 حالة.

ومنذ منتصف ليل الأربعاء بدأ في تركيا تطبيق حظر تجوال شامل لمدة 4 أيام في 31 ولاية، للمساهمة في تقليل تفشي فيروس كورونا.

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