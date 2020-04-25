رفع سعر البنزين في تركيا رغم انخفاضه عالميًا

أنقرة (زمان التركية)ــ رفعت الحكومة التركية سعر وقود البنزين اليوم السبت، رغم انخفاض أسعار البترول عالميًا.

نقابة ملاك محطات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي قالت إن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين تبلغ 29 قرشاً للتر الواحد.

ووفق النقابة سيرتفع سعر اللتر الواحد من البنزين في أنقرة إلى 5.27 ليرة، وفي إزمير إلى 5.28 ليرة وفي إسطنبول إلى 5.17 ليرة.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعا حادا نتيجة لتراجع الطلب الدولي بسبب فيروس كورونا المستجد ومعركة التسعير القائمة بين السعودية وروسيا.

ويرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي لذلك تعتبر بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين.

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