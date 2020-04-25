فتح الله جولن: كورونا غير شكل رمضان لكنه لن يغير إيماننا بالله

بقلم: فتح الله غولن

بنسلفانيا (زمان التركية)ـــ نستقبل شهر رمضان الفضيل هذا العام في ظروف مختلفة للغاية: ستَحترق المساجدُ هذا العام شوقًا إلى المؤمنين الذين كانت تكتضّ بهم في صلاة التراويح بل تفيض بهم إلى الشوارع؛ ستحُول المسافات دون لقاء العائلات الواسعة والأقارب والأصدقاء بعد أن كانت تجمعهم موائدُ الإفطار والحلويات المصنوعة في المنازل؛ لن نرى ذلك الحماس والهرع الذي كانت تشهدهما مراكز التسوق والشوارع كلما اقترب موعد الإفطار.

رغم ذلك بدأ شهر رمضان مساء يوم الخميس، واجتمعت الأُسر في الساعات الأولى من صباح الجمعة، كما هي العادة منذ قرون، للمشاركة في تناول السحور الذي يخيم عليه الشعور بالنوم.

وفي الوقت الذي تدور فيه المعركة في أرجاء العالم مع فيروس كوفيد-19 (COVID-19)، فإن الطقوس المتبعة كل عام خلال شهر رمضان ستظل مستمرة، ويصوم معظم مسلمي العالم البالغ عددهم 1.8 مليار مسلم طوال الشهر الفضيل خلال الفترة ما بين الفجر والمغرب، كما يقضون وقتًا في تلاوة القرآن، والتأمل الذاتي والصلاة وذلك بُغية التقرب إلى الله، والشكر على ما يغمرنا به من نِعم. ولكن هذا العام، ستمتد الاستثناءات المنصوص عليها كرخصة لعدم صيام الأطفال الصغار والمسافرين والحوامل وأي شخص مريض في الوقت الراهن إلى أولئك الذين يشعرون بأعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وفي هذا العام، سنختص في دعائنا العاملين في مجال الرعاية الصحية، وعمال الطوارئ وغيرهم من الموظفين الذين يعملون بصفة أساسية في خطوط المعركة الأمامية لحماية مجتمعاتنا. ويعتبر إنقاذ الأرواح وإفادة البشرية هي أسمى المساعي النبيلة التي يحث عليها المولى عز وجل: إذ يشبِّه القرآن الكريم إنقاذ الأرواح بإنقاذ البشرية جمعاء، ويقول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أن خير الناس أنفعهم للناس.

إن التزامنا بمساعدة ودعم المحتاجين يكتسب أيضًا معنى إضافيًا هذا العام حيث يواجه جيراننا ومجتمعاتنا المرض والحزن والمصاعب الاقتصادية والوحدة الناجمة عن العزلة الذاتية.

وربما يتمثل الالتزام الأكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين في التخلي عن التجمعات المخطط لها منذ فترة طويلة لهذا الموسم، وذلك امتثالاً للإجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات، لكن اتباع هذه الإجراءات هو واجب تقتضيه المواطنة وضرورة من ضروريات مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه احترام سنن الله في كونه؛ فعلى سبيل المثال، نصح النبي محمد -صلى الله عليه و سلم- الذي كان إيمانه وثقته بالله تفوق أي وصف بعزل أي بلدة يتفشى فيها أحد الأمراض المُعدية.

ويجب علينا جميعًا استغلال الوقت والفراغ الإضافيين اللذين توفرهما تدابير التباعد الاجتماعي المتبعة لمواجهة الوباء كفرصة للوقوف على مدى ارتباطنا بالله وارتباطنا بعائلاتنا وقيمنا الأساسية. ويقدم هذا الوقت انسحابًا إلزاميًا من الطبيعة المزدحمة لحياتنا اليومية وفرصة للجوء إلى الله وتعميق إيماننا ومعرفتنا وممارساتنا. وإنه ليحدوني الأمل أن يقدم الأئمة إلى أتباعهم تذكيرًا بشأن هذه الفرص.

وتجبرنا هذه الفترة أيضًا على الاعتماد على الإنترنت والتقنيات التي تعتمد عليه، وقد كانت أجيالنا الشابة على دراية كبيرة بهذه التقنيات قبل آبائهم. وقد استخدم رسل الله وأولئك الذين يناضلون من أجل تنوير الإنسانية على مر التاريخ الأدوات والممارسات الثقافية المتاحة لنشر رسائلهم، ويجب علينا أيضًا استغلال هذا الوقت للتواصل مع مجتمعاتنا بطرق جديدة، يتضمن ذلك جعل مواردنا الروحية في متناول الأجيال الشابة باستخدام لغتهم وتقنياتهم المألوفة.

ومن المحتمل أن تدفع تحديات الاستجابة للوباء والتغيير الذي طرأ على حياتنا البعض منا إلى البحث عن أناس يلقون باللوم عليهم أو يوجهون الانتقاد إليهم. وإنه لمن الأهمية بمكان، ومع دخول شهر رمضان، أن نجعل أنفسنا عونًا للمحتاجين، بدلاً من البحث عن أناس آخرين لإلقاء اللوم عليهم. وفي الوقت الذي تعاني فيه الشعوب أو الجماعات أو الدول التي كانت لدينا خلافات سابقة معها، يجب علينا جميعًا أن نرفض فكرة تمني تعرض الآخرين إلى كوارث باعتبار هذا الأمر غير إنساني.

وفي عالم تسيطر عليه العولمة، لا يوجد أحد بمعزل عن المشاكل المعضلة، سواء كانت بيئية أو طبية أو اقتصادية، وقد حان الوقت لمشاركة البيانات والتعاون لإيجاد الحلول، كما أن هذا هو الوقت المناسب لتحقيق تكافلنا كأمم ومجتمعات وسكان لنظام بيئي عالمي وهو وقت للاعتراف بأننا جميعًا أعضاء في الأسرة البشرية ولدينا فرصة لإظهار الإمكانات الحقيقية للبشرية.

ومع دخولنا هذا الشهر الفضيل، من المهم أن نتحلى بالأمل وأن نبتعد كل البعد عن اليأس، الذي يُحبط البشرية ويؤثر على التقدم، لقد تغلبت الإنسانية على تحديات كبيرة في الماضي، وسوف نجد طرقًا للتغلب على هذا التحدي أيضًا.

وإذا ركزنا على الفرص التي يتيحها لنا هذا الوباء، فسوف نكون قادرين على الحفاظ على معنوياتنا عالية والوصول إلى نهاية هذا النفق بشكل أسرع.

مما لا شك فيه أن احتفالنا بشهر رمضان سيكون مختلفًا هذا العام، غير أنه سيكون مثل أي سنة أخرى من نواحٍ عدة: تتمثل في أننا سنصوم، ونصلي، وسنقرأ القرآن الكريم وسنقضي بعض الوقت في التأمل والإحسان طوال الشهر الفضيل. وفقنا الله للاستفادة بشكل كامل من موسم الخير خلال شهر رمضان.

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