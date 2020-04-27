تركيا.. حزب الشعب الجمهوري يوزع 100 ألف كمامة

أنقرة (زمان التركية) – كشف حزب الشعب الجمهورى التركي المعارض عن توزيع مئة ألف كمامة، في ثلاث مدن تركية.

ممثل الحزب المعارض في أمريكا، يورتار أوزان، قال في بيان إن حزب الشعب الجمهوري وزع اعتبارا من 20 أبريل/ نيسان الجاري 100 ألف كمامة على المواطنين في مدن أنقرة وإسطنبول وإزمير، مفيدا أن الكمامات الموزعة هي كمامات جراحية ذات جودة عالية، أنه تم شرائها بتبرعات المواطنين.

وأضاف أوزان في بيانه أن العديد من المواطنين في تركيا عجزوا عن الحصول على الكمامات بسبب حظر بيعها والمشكلات التي تشهدها عملية توزيع الصيدليات لها، قائلا: “نأمل أن ترفع الحكومة التركية فورا الظلم والعقبات المختلفة التي تفرضها على الأحزاب المعارضة التي تقدم مساعدات للمواطنين. ونطالب بحظر التبرع أو بيع بالكمامات الطبية وأجهزة التنفس وبدلات الوقاية إلى الخارج في ظل احتياج تركيا لها، لكن لا بد من تنفيذ هذه المبادرات عقب تلبية احتياجات المواطنين منها”.

جدير بالذكر أن السلطات التركية كانت قد أعلنت أن بإمكان المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عاما الحصول على الكمامات من الصيدليات بواقع خمس كمامات لكل عشرة أيام وذلك بعد حظرها بيع الكمامات.

يذكر أن السلطات التركية منعت عمد البلديات المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري من توزيع المساعدات على المواطنين في أوقات الحظر واقتصرت ذلك على الوالي، واعتبرت أن المعارضة تريد “تشكيل دولة موازية”، الأمر الذي وصفه سياسيون بأنها محاولة من الرئيس رجب أردوغان للفوز بالمكاسب السياسية منفردًا.

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