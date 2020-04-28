رغماً عن أردوغان.. بلدية أنقرة تنظم حملة تبرعات ناجحة وتشكر المشاركين

أنقرة (زمان التركية) – نجحت في وقت قياسي حملة تبرعات لتجهيز نحو 500 ألف علبة إفطار، أطلقها عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش من أجل المحتاجين، وحظيت بدعم كبير.

وتم التبرع للحملة عبر موقع iftarver.com لتوفير وجبا إفطار لمن فقدوا أعمالهم أو مواردهم بسبب فيروس كورونا المستجد وأصحاب الدخل المنخفض من كبار السن ممن هم فوق 65 عامًا.

وأعلنت بلدية أنقرة في بيانها اليوم “انتهاء الحملة التي تجاوزت أنقرة وتحولت إلى طوفان إحسان في شتى أرجاء تركيا”.

وتقدمت بلدية أنقرة في بيانها بالشكر إلى المشاركين في الحملة مفيدة أن الحملة بلغت هدفها.

هذا وأوضحت البلدية أنها لبت كل طلبات الإفطار التي تلقتها، مؤكدة أنها ستبدأ حملات أخرى جديدة.

يشار إلى أن الإدارات المحلية التابعة للأحزاب المعارضة تعاني من مشاكل في تقديم مساعدات إلى المواطنين بسبب أن الرئيس أردوغان يرى ضرورة توزيع المساعدات حصرا من خلال الحكومة المركزية لمنع “الاستغلال السياسي” للأزمة، متهمًا العمد المنتمين لحزب الشعب الجمهوري بالعمل على تشكيل دولة موازية.

وجمدت وزارة الداخلية التركية حسابات بنكية أعلنت عنها سابقا بلديتي أنقرة وإسطنبول، لاستقبال التبرعات لدعم المتضررين من كورونا، وقالت الوزارة إن هذا الإجراء غير رسمي.

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