أنقرة (زمان التركية) – تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري بنحو 5.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

وسجل مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري 51.3 في المئة.

وبهذا سجل مؤشر الثقة الاقتصادية مستويات أقل من تلك التي سجلها خلال الازمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 والتي بلغت حينها 60.4 في المئة.

ويعكس تجاوز مؤشر الثقة الاقتصادية لحاجز المئة نقطة تحسن للوضع الاقتصادي، بينما يعكس تراجعه عن حاجز المئة نقطة تدهورا للوضع الاقتصادي.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن التراجع في مؤشر الثقة الاقتصادية نابع من تراجع مؤشرات الثقة في قطاعات الإنشاء وتجارة التجزئة والخدمات والصناعات التحويلية.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري بنحو 5.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 54.9 في المئة، كما تراجع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 36.8 في المئة مقارنة بالشهر الماضي ليسجل 62.3 في ىالمئة.

وتراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنحو 50.1 في المئة ليسجل 46.1 في المئة وتراجع مؤشر ثقة فطاع تجارة التجزئة بنحو 26 في المئة ليسجل 75.2 في المئة.

هذا وتراجع مؤشر ثقة قطاع الإنشاء بنحو 42.2 في المئة ليسجل 44.7 في المئة.

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