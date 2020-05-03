السياحة في تركيا تخسر 34 مليار دولار.. صرخات العاملين تتصاعد

إسطنبول (زمان التركية) – يحتل قطاع السياحة في تركيا المركز الأول بالقطاعات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا المستجد.

تركيا كانت قد حققت 34 مليار و520 مليون دولار أمريكي من قطاع السياحة خلال عام 2019، إلا أن موسم السياحة في تركيا هذا العام قد أغلق على خسائر قبل أن يبدأ، وسط مخاوف من فقد ما يزيد عن مليون مواطن لعمله في هذا القطاع الحيوي.

تقارير وأرقام هيئة الإحصاء كشفت أن أعداد السائحين القادمين إلى تركيا في عام 2019 زادت بنحو 17% مقارنة بعام 2018، مشيرة إلى أن الدول الأكثر تصديرًا للسياح إلى تركيا هي ألمانيا وبريطانيا، إلا أن كلا الدولتين طلبت من مواطنيها نسيان قضاء عطلة صيفية خارج البلاد هذا العام.

الحكومة الألمانية قررت قبل أيام قليلة تمديد فترة حظر السفر المفروض على مواطنيها حتى 14 يونيو/ حزيران المقبل، بينما أوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يتوقع تمكن المواطنين الألمان من قضاء العطلة الصيفية خارج البلاد.

حسب تقارير وزارة السياحة التركية، فقد تراجعت أعداد السائحين القادمين إلى تركيا خلال شهر مارس/ آذار الماضي (2020) بنحو 65%، لتسجل 969 ألف سائحًا.

أمَّا إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري (أشهر يناير/ كانون الثاني – فبراير/ شباط – مارس/ آذار) فقد تراجعت بنسبة 11.4% لتسجل 4 مليارات و101 مليون و206 ألف دولار أمريكي.

وكان أقل إيرادات لقطاع السياحة خلال شهر مارس/ آذار بقيمة 787 مليون و750 ألف دولار أمريكي، ليسجل بذلك أقل مستوى في السنوات الثلاثة الأخيرة لقطاع السياحة التركي.

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