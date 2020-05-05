5 مايو 2020

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الدولار يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا أمام الليرة

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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الدولار يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا أمام الليرة
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية اليوم الخميس 7 ليرات ليسجل أعلى مستوياته منذ في أغسطس/ آب 2018.

واعتبارا من الساعة الثانية عشر ونصف بتوقيت تركيا تجاوز سعر الدولار حاجز 7.07 ليرة، بينما بلغ سعر صرف اليورو 7.66 ليرة.

وتتفاقم يوميا القيمة التي تفقدها الليرة أمام العملات الأجنبية بفعل الأزمة الاقتصادية الدولية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ لم يتمكن البنك المركزي التركي من كبح ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة على الرغم من ضخه مليارات الدولارات والعملات الأجنبية إلى الأسواق.
هذا وفقدت الليرة التركية نحو 15 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام الجاري.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي التركي كانت قد قررت خفض سعر الفائدة من 9.75 في المئة إلى 8.75 في المئة.

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