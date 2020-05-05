معدل التضخم في تركيا لم يحقق الانخفاض المتوقع

أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإحصاء في تركيا عن استمرار ارتفاع معدل التضخم النقدي خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 10.94 في المئة على الصعيد السنوي في تراجع طفيف عن الشهر الماضي.

وكان مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع خلال شهر مارس/ آذار بنحو 11.86 في المئة على الصعيد السنوي.

وكان يتوقع الخبراء أن يتراجع معدل التضخم لشهر أبريل إلى 10.88 لكن خاب ظنهم.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل/ نيسان المنصرم بنحو 0.85 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 3.16 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 10.94 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق وبنحو 12.66 في المئة بحسب متوسط الإثني عشر شهرا.

الاتصالات تسجل أدنى زيادة سنوية

ووفق تقرير هيئة الإحصاء عن التضخم، تضمنت القطاعات الأساسية الأخرى التي سجلت ارتفاعا بسيطا مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق كل من الملابس والأحذية بواقع 4.90 في المئة والترفيه والثقافة بواقع 4.91 في المئة والنقل بواقع 5.54 في المئة.

وفي المقابل تضمنت القطاعات الأساسية التي سجلت أعلى زيادة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق كل من منتجات التبغ والمشروبات الكحولية بواقع 31.32 في المئة والسلع والخدمات المختلفة بواقع 20.34 في المئة والوحدات السكنية بواقع 14.52 في المئة.

من جهة أخرى تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنحو 5.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق، مسجلا 51.3 في المئة، وهي مستويات أقل من تلك التي سجلها خلال الازمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 والتي بلغت حينها 60.4 في المئة.

النقل يسجل أعلى تراجع شهري

وسجل قطاع النقل أعلى تراجع شهري بنسبة بلغت 1.83 في المئة. وتضمنت القطاعات الأساسية الأخرى التي سجلت تراجعا في شهر أبريل/ نيسان المنصرم كل من الاتصالات بنحو 1.23 في المئة والثقافة والترفيه بنحو 0.67 في المئة والوحدات السكنية بنحو 0.32 في المئة.

وفي المقابل تضمنت القطاعات الأساسية التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال أبريل/ نيسان الماضي كل من السلع والخدمات المختلفة بنحو 4.66 في المئة والملابس والأحذية بنحو 4.08 في المئة والسلع الغذائية والمشروبات الغير كحولية بنحو 2.53 في المئة.

وخلال أبريل/ نيسان الماضي تراجع متوسط أسعار 87 قطاعا من بين 418 قطاعات يتضمنهم المؤشر، بينما لم تسجل متوسط أسعار 61 قطاعا أي تغييرات تذكر في حين ارتفع متوسط أسعار 270 قطاعا.

هذا وسجل مؤشر أسعار المستهلك باستثناء المنتجات الغذائية الخام والطاقة والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والذهب ارتفاعا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة بلغت 1.11 في المئة مقارنة بالشهر السابق و2.24 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 11.27 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 12.18 في المئة مقارنة بمتوسط الإثني عشر شهرا الماضية.

–