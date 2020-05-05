5 مايو 2020

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‎تركيا.. شعبية عمد البلديات المعارضين ترتفع

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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‎تركيا.. شعبية عمد البلديات المعارضين ترتفع
nesemet

إسطنبول (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أن شعبية جميع رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.

مؤسسة أوراسيا للدراسات واستطلاعات الرأي (Avrasya)، أجرت استطلاعًا للرأي حمل عنوان “دراسة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19”.

نتائج الدراسة كشفت حصول رئيس بلدية أنقرة المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، منصور يافاش على تأييد نسبته 58.97% من الأصوات، مقارنة بـ50.93% في استطلاع سابق قبل انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ أذار 2019، ليكون أكثر رؤساء البلديات الكبرى سرعة في زيادة شعبيته.

وجاء بالمركز الثاني من حيث سرعة زيادة الشعبية، رئيس بلدية أنطاليا محي الدين بوجاك، بزيادة 7.05%، بينما جاء رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو في المركز الثالث بزيادة 7.01%، ليحصل على نسبة تأييد 55.82%، بعد أن كان قد حصل على 48.8% قبل انتخابات المحليات.

واشتكى في الفترة الأخيرة عمد البلديات المنتمين للمعارضة، من تعمد حكومة الرئيس رجب أردوغان عرقلة أنشطة لمساعدات للمواطنين خلال حظر التجوال مثل توزيع الخبز وإنتاج الكمامات الطبية.

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