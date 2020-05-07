السياحة القادمة إلى إسطنبول تتراجع 67.9%

إسطنبول (زمان التركية) – حلت السياحة على رأس القطاعات الأكثر تضررًا بأزمة وباء فيروس كورونا المستجد في مدينة إسطنبول التركية، حسب البيانات المعلنة من قبل مكتب إحصاءات بلدية إسطنبول الكبرى.

سجلت أعداد السائحين القادمين إلى مدينة إسطنبول التركية خلال شهر مارس/ أذار الماضي تراجعا بنحو 67.9%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما سجلت نسبة إشغالات الفنادق تراجعًا بنسبة 59.8%. كما سجل عدد السائحين القادمين من الدول العربية تراجعًا بنسبة 71%.

البيانات كشفت تراجع أعداد السائحين القادمين إلى إسطنبول خلال شهر مارس/ أذار الماضي بنحو 588 ألف سائحًا لتسجل 374 ألف سائحًا فقط، بتراجع بنسبة 67.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

التقارير الصادرة عن رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى كشفت أيضًا تراجع نسبة إشغالات الفنادق في شهر مارس/ أذار 2020 نحو 29%، بتراجع بلغ 59.8% عن الشهر نفسه في العام الماضي. بينما كانت نسبة الإشغالات في شهر فبراير/ شباط الماضي نحو 65.1%.

أما أعداد السائحين القادمين إلى عموم تركيا فقد تراجعت بنحو مليون سائح، لتقف عند 718 ألف سائحًا، بتراجع بلغ 67.8% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت تركيا حققت 34 مليار و520 مليون دولار أمريكي من قطاع السياحة خلال عام 2019، إلا أن موسم السياحة في تركيا هذا العام قد أغلق على خسائر قبل أن يبدأ، وسط مخاوف من فقد ما يزيد عن مليون مواطن لعمله في هذا القطاع الحيوي.

تقارير وأرقام هيئة الإحصاء تكشف أن أعداد السائحين القادمين إلى تركيا في عام 2019 زادت بنحو 17% مقارنة بعام 2018، مشيرة إلى أن الدول الأكثر تصديرًا للسياح إلى تركيا هي ألمانيا وبريطانيا، إلا أن كلا الدولتين طلبت من مواطنيها نسيان قضاء عطلة صيفية خارج البلاد هذا العام.

حسب تقارير وزارة السياحة التركية، فقد تراجعت أعداد السائحين القادمين إلى تركيا خلال شهر مارس/ آذار الماضي (2020) بنحو 65%، لتسجل 969 ألف سائحًا.

أمَّا إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري فقد تراجعت بنسبة 11.4% لتسجل 4 مليارات و101 مليون و206 ألف دولار أمريكي.

وكان أقل إيرادات معلن لقطاع السياحة خلال شهر مارس/ آذار بقيمة 787 مليون و750 ألف دولار أمريكي، ليسجل بذلك أقل مستوى في السنوات الثلاثة الأخيرة لقطاع السياحة التركي.

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