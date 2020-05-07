اليونان: مقاتلات تركية اخترقت مجالنا الجوي فوق بحر إيجة

أنقرة (زمان التركية) – زعمت السلطات اليونانية اختراق مقاتلات اركية لمجالها الجوي فوق بحر إيجة ونشرت امراسلات لاسلكية لطياريها عند رصدهم المقاتلتين التركيتين من فئة اف 16.

وأوضحت السلطات اليونانية أن طياري مقاتلة من فئة ميراج رصدوا مقاتلتين تركيتين من فئة اف 16 اخترقتا المجال الجوي اليوناني.



وبحسب وكالة (سبوتنيك) يظهر في المراسلات اللاسلكية لطياري المقاتلة اليونانية أحد الطيارين وهو يبلغ الطيار الآخر أنه رصد مقاتلة تركية ويوشك على وضعها في مرمى الهدف.

هذا ونشر المسؤولون اليونانيون شريطا مسجلا يُزعم أنها لقطات للواقعة.

وهناك توتر في العلاقات بين تركيا واليونان، ووقعت حوادث عديدة مشابهة من قبل الطيارين الأتراك آخرها في نهاية شباط/ فبراير وأوائل مارس/ آذار الماضيان.

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