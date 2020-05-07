7 مايو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
Attakallum
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

اليونان: مقاتلات تركية اخترقت مجالنا الجوي فوق بحر إيجة

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
19 مشاهدة
اليونان: مقاتلات تركية اخترقت مجالنا الجوي فوق بحر إيجة
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – زعمت السلطات اليونانية اختراق مقاتلات اركية لمجالها الجوي فوق بحر إيجة ونشرت امراسلات لاسلكية لطياريها عند رصدهم المقاتلتين التركيتين من فئة اف 16.
وأوضحت السلطات اليونانية أن طياري مقاتلة من فئة ميراج رصدوا مقاتلتين تركيتين من فئة اف 16 اخترقتا المجال الجوي اليوناني.

وبحسب وكالة (سبوتنيك) يظهر في المراسلات اللاسلكية لطياري المقاتلة اليونانية أحد الطيارين وهو يبلغ الطيار الآخر أنه رصد مقاتلة تركية ويوشك على وضعها في مرمى الهدف.
هذا ونشر المسؤولون اليونانيون شريطا مسجلا يُزعم أنها لقطات للواقعة.

وهناك توتر في العلاقات بين تركيا واليونان، ووقعت حوادث عديدة مشابهة من قبل الطيارين الأتراك آخرها في نهاية شباط/ فبراير وأوائل مارس/ آذار الماضيان.

وسوم:

مقالات ذات صله