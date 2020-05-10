باحث تركي: روسيا ستفتح ملف “الانقلاب” إن لم تفعِّل تركيا منظومة S 400

أنقرة (زمان التركية) – أدلى الباحث التركي المتخصص في الشأن الروسي، كريم هاس، بتصريحات مهمة بشأن منظومة S 400 الروسية التي أرجأت تركيا تفعيلها بحجة تفشي فيروس كورونا المستجد بعدما كان منتظرا تفعيل المنظومة مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

وفي حديثه مع موقع “أحوال” عبر منصة “يوتيوب” تناول هاس التعليقات المتداولة في الأوساط الاقتصادية حول عجز تركيا عن تفعيل منظومة إس 400 بعد مطالبتها البنك الفيدرالي الأمريكي بإدراجها ضمن قائمة المقايضة (swap).

حيث ذكر هاس أنه يرى وجود علاقة وثيقة بين طلب تركيا هذا وعدم تفعيلها منظومة إس 400 الروسية غير أن روسيا لن تتغاضى عن هذا الأمر على المدى الطويل.

وأضاف هاس أن تركيا اشترت منظومة إس 400 لدوافع سياسية بحتة وليس لسد احتياجها، مفيدا أن أنقرة اشترت منظومة إس 400 كدية للمحاولة الانقلابية وأن القيادات الروسية ستكشف خبايا المحاولة الانقلابية من الحين للآخر.

وأكد هاس أن تركيا ستضطر لتفعيل المنظومة الروسية عاجلا أم آجلا قائلا: “وإلا فإن روسيا ستعيد فتح العديد من الملفات الخاصة بأردوغان من بينها المحاولة الانقلابية الغاشمة. وفي حال وقوع أردوغان بين مطرقة الاقتصاد وروسيا في ظل هذا الوضع فإنه خياره سيكون مؤيدا لموسكو”.

وتشير نظرية هاس المستندة إلى مصادر روسية إلى أن المحاولة الانقلابية دبرتها أنقرة وبعلم روسية وان اعتذر الرئيس رجب أردوغان من نظيره فلاديمير بوتين جعل الأخير يقبل بهذا الإجراء.

ووصف هاس منظومة إس 400 بالرشوة السياسية التي قدمها أردوغان إلى روسيا مقدما وأن الأسباب التي تؤكد صحة هذه النظرية تكمن وراء مصطلح “الانقلاب المدبر”.

أوضح هاس أن تصريحات أردوغان التي ذكر خلالها “أنه إذا عجز من يحاولون حماية النظام في سوريا عن السيطرة على أفعاله فإن بإمكان تركيا تحقيق هذا بقوتها” كانت بمثابة تهديدات فارغة.

هذا وأكد هاس أنه ليس من المحتمل أن تشهد المنطقة عملية عسكرية أو مواجهات ساخنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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