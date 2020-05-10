رسالة غامضة من الحزب القومي لحليفه أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – بالوقت الذي يكثر فيه الحديث في تركيا عن التوجه لانتخابات مبكرة وتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه رجب أردوغان، وجه حزب الحركة القومية المتحالف مع الحزب الحاكم رسالة غامضة لرئيس الجمهورية أردوغان.

نائب رئيس حزب الحركة القومية، سميح يالتشين أعاد نشر تصريحات سابقة لرئيس حزبه دولت بهجلي في عام 2011، قال فيها: “لقد بات من اللازم أن يصبح الحزب القومي في السلطة بمفرده”.

يالتشين أعاد نشر تغريدة لبهجلي تتضمن التصريحات المذكورة، ما أثار موجة كبيرة من الجدل حول دلالاتها.

رأى قسم من المراقبين أن التصريحات تهديد بإنهاء تحالف الحزب القومي مع حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الحصول على مزيد من المناصب الشاغرة في الجهاز الحكومي ليعين فيها القوميين الأتراك المنتمين لحزبهم.

لكن يالتشين اضطر للتأكيد على أنهم لا يخططون إنهاء تحالفهم مع الرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنميةً قائلًا في تغريدة جديدة “التحالف لا يزال مستمرًا بالقوة نفسها”.

وكان بهجلي قد قال في عام 2011: “إن من يهاجموننا ظلمًا، من أجل هزيمتنا، استهدفونا، ولكننا لم نيأس أمامهم. تعرضنا للافتراءات، ولكننا لم نيأس أبدًا. اتهمونا، وأصبحنا ضحية لأفعالهم، ولكننا لم نفقد هيبتنا. لقد وصفوا أصدقائنا بالقتلة والفاشية والمافيا وانعدام الشرف… لقد بات إجباريًا أن يصبح الحزب القومي في السلطة بمفرده. وأن تكون تركيا دولة قائدة في المستقبل مرتبط بهذه الخطوة”.