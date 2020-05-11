تركيا تسجل 1542 إصابة كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 138 ألفًا و657 حالة إيجابية، بعد تسجيل 1542 حالة جديدة مساء الأحد.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي أعداد الوفيات ارتفعت إلى 3786 حالة وفاة، بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة متأثرة بالإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أن إجمالي أعداد المتعافين ارتفع إلى 92 ألفًا و691 حالة، بعد تسجيل 3211 حالة تعافي جديدة.

كما بلغ أعداد الخاضعين للعلاج في غرف الرعاية المركزة سجلت 1154 حالة.

أما عن أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية أزمة وباء كورونا فقد ارتفعت إلى مليون و370 ألفًا و598 تحليلًا، بعد إجراء 36187 تحليلًا لحالات مشتبه بها في 24 ساعة الأخيرة.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية التركية، رفع تدابير الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا عن 303 مناطق سكنية في 61 ولاية واستمرارها في 111 منطقة.