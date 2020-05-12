‎أردوغان يطبق حظرا شاملا 4 أيام رغم إعلان وزير الصحة تراجع الإصابات!

إسطنبول (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطبيق حظر تجوال شامل في البلاد لمدة 4 أيام، اعتبارًا من 16 مايو/ أيار وحتى 19 مايو/ أيار الجاري، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تصريحات أردوغان وقراراته جاءت عقب اجتماع مع مجلس الوزراء، حيث أعلن رفع حظر من على 9 ولايات جديدة هم: أضنة، وديار بكر، وماردين، وطرابزون، وأردو، ودنيزلي، وكهرمان مراش، وشانلي أورفا، وتكيرضاغ، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي المدن المرفوع الحظرعنها إلى 16 ولاية والإبقاء على 15 تحت الحظر من أصل 31 ولاية كان مطبقا عليها حظر التجوال.

ويأتي حظر التجوال رغم إعلان وزير الصحة التركي انخفاض عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا، إذا تراجع الرقم المعلن من أكثر من 3000 آلاف حالة قبل أسبوعين إلى 1114 أمس الإثنين.

كما أعلن أردوغان إلغاء القيود المفروضة على تحركات كبار السن فوق سن 65 عامًا، والسماح لهم بالخروج إلى الشوارع مرة أخرى، موضحًا أن هذا الإجراء سيستمر خلال الأسابيع المقبلة.

أردوغان أشار إلى أن محال بيع الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والأفران ستعمل بين الساعة 10 صباحًا و4 عصرًا من أجل تلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية.

وبلغ إجمالي رقم الإصابات المعلن في تركيا بفيروس كورونا حتى مساء الإثنين 139 ألفًا و771 حالة، فيما بلغت أعداد الوفيات 3841 حالة وفاة.

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