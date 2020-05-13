الإيرانيون أكثر الأجانب شراء للمنازل في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – تصدر الإيرانيون ولأول مرة قائمة أكثر الأجانب شراء للعقارات السكنية في تركيا خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ ذار وذلك بعدما تصدر العراقيون القائمة منذ عام 2015.

وتشير المعلومات المستخلصة من بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى هيمنة الإيرانيين على مبيعات العقارات السكنية للأجانب خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومنذ عام 2015، الذي بدأ فيه الإعلان عن إحصاءات أكثر الأجانب شراء للعقارات السكنية في تركيا، تصدر العراقيون قائمة أكثر الأجانب شراء للعقارات السكنية لمدة 57 شهرا، في حين تصدر السعوديون القائمة لمدة ثلاثة أشهر وتساوت مبيعات العقارات للعراقيين والسعوديين لمدة شهر واحد، ولأول مرة منذ 61 شهرا تصدر الإيرانيون هذه القائمة.

97% زيادة في مبيعات العقارات إلى الإيرانيين

خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع عدد العقارات السكنية المباعة للإيرانيين بنحو 97 في المئة مقارنة بالفترة عينها من عام 2019 لتسجل 1864 وحدة سكنية بعدما كانت تبلغ 946 وحدة سكنية.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تجاوزت العقارات السكنية المباعة للإيرانيين إجمالي مبيعات العقارات السكنية للإيرانيين خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الماضي، فخلال العام الماضي بلغ إجمالي العقارات السكنية المباعة للإيرانيين حوالي 5 آلاف و423 وحدة سكنية.

وخلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت مبيعات العقارات السكنية إلى الأجانب بنحو 13.9 في المئة لتسجل 11 ألف و68 وحدة سكنية.

ويوضح رئيس شركة Coldwell Banker في تركيا، جوكهان تاش، أنه خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت مبيعات العقارات السكنية إلى الأجانب إلى 11 ألف و68 وحدة سكنية وأن تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد لم يظهر خلال الربع الأول.

وأضاف تاش أنه خلال الربع الأول من العام الجاري تصدر الإيرانيين قائمة أكثر الأجانب شراء للعقارات السكنية في تركيا تلاهم مواطنو كل من العراق وروسيا وأفغانستان وفلسطين واليمن وأذربيجان وألمانيا وليبيا والصين.

وأوضح أن الإيرانيين يشترون منازلا في تركيا بغرض الإقامة بها مفيدا أن الإيرانيين أظهروا اهتماما بالمدن التركية المختلفة خلال السنوات الأخيرة.

وخلال السنوات الخمس الماضية تصدر مواطنو الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية قائمة الأجانب الأعلى شراء للعقارات في تركيا، وساهمت حملات ترويجية لشركات العقارات في تشجيع الأجانب على شراء مساكن مقابل الحصول على الجنسية التركية.

وجذب قرار تخفيض قيمة العقار المؤهل لحصول الأجنبي على الجنسية التركية بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا، استثمارات في مجال العقارات التي أصابها الركود.

الرئيس رجب أردوغان، كان قد أصدر قرارًا، في سبتمبر/ أيلول 2018، بتعديل القانون الخاص بمنح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء عقارات، ليخفض الحد الأدنى لقيمة العقار المناسب للحصول على الجنسية من مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 250 ألف دولار فقط.

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