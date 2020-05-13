جريمة مرعبة في إسطنبول.. وضع حماه وحماته 3 أشهر في ثلاجة

أنقرة (زمان التركية) – اعترف مواطن إيراني مقيم في منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول بجريمة قتل مرعبة التي ارتكبها.

واعترف المواطن الإيراني ويدعى محمد خضراوي (35 عاما)، في القنصلية الإيرانية، بقتله حماه وحماته قبل نحو ثلاثة أشهر وإخفائه جثمانيهم داخل ثلاجة التجميد بمنزلهم الواقع في حي “مهتر تشمه” بمنطقة أسنيورت.

وأقر محمد خضراوي أنه قتل والد زوجته سيافاس جالين باكتياري، ووالدة زوجته فاطمة أليدا الذين يقيمان معه في نفس المنزل.

وعقب اعترافه بالجريمة تم اعتقال محمد خضراوي وتسليمه إلى فرق الأمن العام بمديرية أمن أسنيورت، حيث قدم المتهم لرجال الأمن عنوان المنزل الذي يخفي بداخله الجثامين.

وكشفت فرق فحص موقع الجريمة أن المتهم قام بقتل حماه وحماته، ثم تمزيق جثامينهم ووضعها في حقائب بلاستيكية، ومن ثم إخفائها داخل ثلاجة التجميد مثلما ورد في اعترافه.

هذا وصرح المسؤولون أن التحقيقات لا تزال قائمة بشأن الحادث.

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