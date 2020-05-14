كورونا في تركيا يسجل 1639 إصابة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن أعداد المصابين بفيروس كورونا بلغ 143 ألفًا و114 حالة، بعد تسجيل 1639 حالة إصابة مؤكدة جديدة مساد الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3952 حالة، بعد تسجيل 58 حالة وفاة جديدة.

كوجا أوضح أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة ارتفعت إلى مليون و474 ألفًا و003 تحليلًا، بعد إجراء 33 ألفًا 332 تحليلًا إضافيا.

وكشف الوزير أن أعداد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 101 ألفًا و715 حالة، بعد تسجيل تعافي 2826 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن تطبيق حظر تجوال شامل في البلاد لمدة 4 أيام، اعتبارًا من 16 مايو/ أيار وحتى 19 مايو/ أيار الجاري، ضمن إجرادات مكافحة كورونا.

يأتي ذلك تزامنا مع رفع حظر التجوال يومين في الأسبوع من على 9 ولايات جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الولايات المرفوع الحظر عنها إلى 16 ولاية والإبقاء على 15 تحت الحظر من أصل 31 ولاية كان مطبقا عليها حظر التجوال.

ويأتي حظر التجوال رغم إعلان وزير الصحة التركي انخفاض عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا، إذا تراجع الرقم المعلن رسميا من أكثر من 3000 آلاف حالة قبل أسبوعين.