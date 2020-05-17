شركتا مقايضة دولية توقف التعاملات بالليرة

أنقرة (زمان التركية) – قررت شركة مقايضة الأوراق المالية ” Euroclear Bank”، ومركزها بلجيكا، وشركة مقايضة الأوراق المالية “Clearstream Banking”، ومركزها لوكسمبورغ، إيقاف التعاملات الدولية بالليرة.

وأوضحت شركة Clearstream Banking في بيانها أنها اتخذت هذا القرار بسبب إجراءات ضوابط رأس المال المحتمل تطبيقها في تركيا.

وحذر الخبراء من احتمالية أن يسفر هذا القرار عن زيادة الفجوة بين سعر الشراء والبيع وفائدة المقايضة بشكل كبير.

وأضافت الشركة في بيانها أنها ستواصل خدمة المقايضة بالليرة للتعاملات الواردة من تركيا فقط.

ما المقصود بضوابط رأس المال؟

مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة أو البنك المركزي، للحد من تدفق رأس المال الأجنبي داخل الاقتصاد المحلي وخارجه. وتشمل هذه الإجراءات فرض الضرائب والتعريفات والتشريعات والقيود المفروضة على حجم وقوى السوق، ولها تأثير أيضًا على العديد من فئات الأصول، مثل الأسهم والسندات وتداول العملات الأجنبية.

ما المقصود بمقايضة الأوراق المالية؟

تتولى شركات المقايضة مقايضة الأوراق المالية للتعاملات الخاصة بالمعادن النفيسة والأدوات المالية المشتقة وأدوات سوق رأس المال الأجنبي وأدوات الاقتراض وسندات الأسهم التي تتم في الأسواق المختلفة، ويتولى بنك المقايضة Takasbank في تركيا هذه العملية.

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